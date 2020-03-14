Телеведущая и звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева не может покинуть США
Об этом российским СМИ рассказал продюсер тревел-шоу Василий Мельничин.
Известно, что она отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.
Сама телеведущая уже поделилась постов Instagram, в котором сообщила, что "пока адекватна и спокойна".
"Как не поддаться панике и остаться в хорошем расположении духа? Знаете? Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!! Мое украшение поднимает настроение)))", - сообщила она.
Лютая стихия обрушится на Одесчину, часть территорий окажется под водой: тревожные данные
Экс-солистка "Серебро" застыла в пикантной позе прямо на капоте: "Ты богиня"
Молодая копия Кардашьян потрясла "близняшками" в бездонном декольте: "Вот-вот выпадут!"
"Успокойтесь": астролог назвал дату окончания эпидемии в Украине, осталось недолго
Подписчики звезды принялись делиться своими методами избежания паники и посочувствовали телеведущей.
"С такой работой можно создать передачу Остаться в живых", " Жанна, сиди там. Рискованная у тебя работа. Хотя ,сама знаешь, что и как.", "Не впускать в свой мир информацию! Я блокирую всех знакомых кто меня заваливает негативом и паникой! Это какой-то ужас просто!!!!!", "Я думаю Вам сложно - как делать программы, когда страны закрывают и карантин в Италии...но это нужно просто пережить - от нас ничего не зависит", - писали под ее постом.
Ранее президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.
Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.
Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.
Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.
Также Politeka писала, что медики ответили, через сколько дней коронавирус проявляется после заражения.
А еще Politeka сообщала про исповедь врача о коронавирусе: "Я такого еще не видел, это совсем не похоже на грипп".