Телеведущая и звезда шоу "Орел и решка" Жанна Бадоева не может покинуть США



Об этом российским СМИ рассказал продюсер тревел-шоу Василий Мельничин.

Известно, что она отправилась в Сан-Франциско и Майами снимать очередную серию «Жизни других» и по сути оказалась в ловушке вместе со всей съемочной группой.

Сама телеведущая уже поделилась постов Instagram, в котором сообщила, что "пока адекватна и спокойна".

"Как не поддаться панике и остаться в хорошем расположении духа? Знаете? Я пока адекватна и спокойна !!! Всем терпения и здоровья!!! Мое украшение поднимает настроение)))", - сообщила она.

Подписчики звезды принялись делиться своими методами избежания паники и посочувствовали телеведущей.

"С такой работой можно создать передачу Остаться в живых", " Жанна, сиди там. Рискованная у тебя работа. Хотя ,сама знаешь, что и как.", "Не впускать в свой мир информацию! Я блокирую всех знакомых кто меня заваливает негативом и паникой! Это какой-то ужас просто!!!!!", "Я думаю Вам сложно - как делать программы, когда страны закрывают и карантин в Италии...но это нужно просто пережить - от нас ничего не зависит", - писали под ее постом.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.

Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, что коронавирус в Украине ударил с новой силой, количество людей в больницах растет: все подробности.

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