Победительница 9-го сезона проекта "Холостяк" и жена Никиты Добрынина Даша Квиткова пожаловалась на своё самочувствие.

Как передает Politeka.net, Даша Квиткова является известным блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в проекте "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Более года назад пара поженилась и недавно у них родился сын - Лев.

Так, на этот раз жена Добрынина опубликовала новые Сториз. На кадрах Даша Квиткова рассказывает о своём плохом самочувствии. По её словам, сейчас она не может даже встать. Даша Квиткова добавила, что у неё никогда не было такой недели.

"У меня, честно говоря, никогда не было такой болючей недели. Я всю ночь калачиком лежала, сейчас внутри какой-то **** происходит", — пожаловалась Даша Квиткова.

"Мне сегодня очень плохо, очень. Дома очень много дел, которые нужно сделать, то собрать, то сложить. А я сегодня просто качаюсь на кресле-качалке, всё. Я не могу даже встать и пойти поесть, чай себе заварить", — рассказала жена Добрынина.

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