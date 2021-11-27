Звездные детективы шоу «Маска» отгадали, кто из украинских знаменитостей скрывался в образе «Пальчиков», дизайн которого оказался особенно необычным.

Как пишет Politeka.net, в субботу, 27 ноября, в эфир вышел очередной эпизод шоу «Маска», в котором Оля Полякова, Андрей Данилко, Настя Каменских, Олег Винник и Дзидзьо вместе со зрителями отгадывают, кто из звезд прячется под тем или иным эксцентричным костюмом.

В новом выпуске стала известна личность VIP-гостьи, которая выступала в маске Пальчиков. Ею оказалась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. На этот раз звездным детективам удалось совместными усилиями правильно отгадать имя артистки.

Стоит отметить, что вместе с артистами в этот раз угадывал личность маски и ее автор – мальчик по имени Елисей. Именно на основе его рисунка был разработан необычный костюм, в котором выступала Зарицкая.

«Ну я же тебе говорил!», - обратился к мальчику Данилко, когда Александра сняла маску.

«Ну хоть одну коллективно угадали, да?», - обрадовался Олег Винник.

Зарицкая поблагодарила Елисея за отличный костюм, а мальчик смог обнять певицу и пообещал снова попробовать силы в создании образов для шоу, если у него будет такая возможность в третьем сезоне.

Напомним, Андрей Данилко на шоу «Маска» вывел Каменских из себя.

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко отличился на шоу "Маска", заставив Полякову забыть о приличиях.

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