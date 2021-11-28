Певица призналась, что было сложнее всего

Фронтвумен группы KAZKA Саша Зарицкая стала VIP-гостьей на шоу "Маска", выступив в образе Пальчики (ударение на "и", от слов "пальцы" и "чика").

Звездным детективам "Маски" все же удалось разгадать 29-летнюю певицу, в этом сложном образе. Зарицкая поделилась своими впечатлениями в интервью ведущей бэкстейджа Натэлле Кирс. Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.

Блогерша поинтересовалась у солистки KAZKA, которая недавно принимала участие в другом шоу "Танці з зірками", почему та так мало двигалась на сцене "Маски".

"Ты круто танцуешь, но почему-то сегодня Пальчика так мало двигалась!", - отметила Кирс.

"В этом тяжело двигаться... В первом сезоне все говорили: "Тяжело двигаться, ничего не видишь, жарко...". Я думала: "Вы просто не хотите". На самом деле, я стояла и боялась, во-первых, свалиться вниз куда-то, во-вторых, реально ничего не видно, призналась Зарицкая.

Также певица объяснила, что из-за объемного костюма ее теложвижения были не заметны, как она ни старалась.

"Я двигалась, но оно не видно! Я выгиналась, но не помогало!", - пожаловалась Саша.

В целом Зарицкая осталась довольна, заинтриговав фанатов дальнейшим возможным участием в проекте.

"Прикольный очень костюм, он падал то вперед, то назад, и вообще это интересный опыт. Но сезон продержаться не знаю, смогла бы я или нет. Может, в следующем году, если будет очень крутой костюм, я соглашусь, тем более, у меня получается делать разные голоса".

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