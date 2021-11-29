Популярная певица, актриса и с недавних пор владелица косметического бренда Дженнифер Лопес в свои 52 года способна даже на самые смелые эксперименты во время фотосессий.

Дженнифер Лопес в этом году не стала отступать от привычного и дерзкого стиля уверенной в себе роковой дамы. На сцене она по-прежнему блистает в нарядах, что едва прикрывают фигуру. В Инстаграм появляется все больше таких кадров.

Причем для фотосессий артистка не мелочится и смело меняет прическу наряды и отступает от рамок своего сценического образа. К примеру, не так давно для рекламы Лопес решилась не только сменить прическу на время, но и кардинально преобразить цвет волос.

Ярко-розовые локоны полностью изменили вид Лопес и омолодили 52-летнюю исполнительницу. В ботфортах, коротких шортах и колготках в клеточку она позировала более чем уверенно.

В целом, Дженнифер и сама часто радует поклонников со всего мира яркими публикациями, а недавно в этой соцсети всплыло необычное фото звезды, которое тут же принялись обсуждать.

На снимке, который был сделан в рамках рекламной фотосессии для модного бренда, Дженнифер появилась в необычном спортивном костюме с теплой накидкой и с босоножками на ногах. При этом немного смущает ее поза – певица прилегла на бок и задрала одну ногу вверх, а на каблук повесила стильную сумочку.

Напомни, 51-летняя Дженнифер Лопес в роскошном черном бикини задала жару молодым красоткам: "С позой намудрила".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес похвасталась великолепной фигурой: тренируется перед свадьбой, фото.

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