Известный юморист, сценарист и участник "Холостячки" Александр Эллерт удивил новыми фото, на которых показал перемены во внешности.

Как сообщает Politeka.net, известный комик и блогер Александр Эллерт, который недавно прямо ответил на вопрос поклонников об отношениях с Ксенией Мишиной, сказав, что они не вместе, поделился в сети забавными кадрами с новой внешностью.

В своих Instagram-сторис Саша выложил два черно-белых снимка, на которых показал себя до и после посещения парикмахера. На первом фото он выглядит взъерошенным и сонным, с капюшоном на голове и неаккуратной щетиной. "Утренняя стрижка, прям мое", - подписал сторис комик.

А уже на второй фотографии Эллерт заметно изменился – он подстригся, побрил лицо и в целом выглядит очень бодро и свежо. "Сейчас как что-то съем вкусное, гривен за 80", - подписал вторую сторис Саша.

Напомним, Эллерт с кольцом в руке вызвал ажиотаж после перипетий с Мишиной: "Пара по крови".

Как сообщала Politeka, Эллерт не выдержал и раскрыл правду о своих отношениях с "Холостячкой" Мишиной: "Дайте нам спокойствие!".

Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал главную женщину в его жизни: "Приятно смотреть".