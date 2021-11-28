Известная украинская певица, жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских станцевала популярный челендж в TikTok, очаровав мужа.

Как пишет Politeka.net, известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая строит успешную сольную карьеру под псевдонимом NK, в 2019 году вышла замуж за рэпера Потапа, с которым раньше пела в дуэте.

На своей странице в Instagram Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) часто делится забавными видеороликами, где он вместе со звездами украинского шоу-бизнеса танцует под свой будущий хит "Здраствуй опа Новый год".

Да, на этот раз челлендж своего мужа станцевала и Настя Каменских, которая сейчас находится на гастролях в Дубае.

Видео певица выложила на своей странице в TikTok, а Потап перепостил его в своем аккаунте в Instagram.

"Моя принцесса! Настя Каменских в Дубае!",- написал Потап.

На видео Анастасия с идеальным макияжем и укладкой была в блестящей удлиненной блузе и черных лосинах.

Поклонникам понравился танец певицы.

"Красотка!!!", "Красавица 🔥 ", "Милая 😍 Челлендж мужа станцевала 🔥 Твоя главная поддержка 🧡 ", "Шикарная 🔥 ", "Гениально!", " Зачет🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Потап с Позитивом появятся в финале "Танців з зірками", сеть кипит: "Да за что?".

Напомним, что Каменских сразу после душа показала, какой ее утром видит Потап: "Я лично за салатовый".

A еще Politeka сообщала, что Каменских Потап заставил плясать под его дудку", кадры попали в сеть: "Началось!".