Известная украинская певица, жена рэпера и продюсера Потапа Настя Каменских станцевала популярный челендж в TikTok, очаровав мужа.
Как пишет Politeka.net, известная украинская исполнительница Настя Каменских, которая строит успешную сольную карьеру под псевдонимом NK, в 2019 году вышла замуж за рэпера Потапа, с которым раньше пела в дуэте.
На своей странице в Instagram Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) часто делится забавными видеороликами, где он вместе со звездами украинского шоу-бизнеса танцует под свой будущий хит "Здраствуй опа Новый год".
Да, на этот раз челлендж своего мужа станцевала и Настя Каменских, которая сейчас находится на гастролях в Дубае.
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Видео певица выложила на своей странице в TikTok, а Потап перепостил его в своем аккаунте в Instagram.
"Моя принцесса! Настя Каменских в Дубае!",- написал Потап.
На видео Анастасия с идеальным макияжем и укладкой была в блестящей удлиненной блузе и черных лосинах.
Поклонникам понравился танец певицы.
"Красотка!!!", "Красавица 🔥 ", "Милая 😍 Челлендж мужа станцевала 🔥 Твоя главная поддержка 🧡 ", "Шикарная 🔥 ", "Гениально!", " Зачет🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Потап с Позитивом появятся в финале "Танців з зірками", сеть кипит: "Да за что?".
Напомним, что Каменских сразу после душа показала, какой ее утром видит Потап: "Я лично за салатовый".
A еще Politeka сообщала, что Каменских Потап заставил плясать под его дудку", кадры попали в сеть: "Началось!".