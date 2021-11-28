Жена ведущего "Холостячки" и "Україна має талант" Григория Решетника Кристина, которая год назад родила третьего ребенка, показала фото, которые до этого не публиковала.

Как пишет Politeka.net, Кристина и Григорий Решетник официально оформили отношения в 2010-м году. После этого жена ведущего "Холостячки" родила звезде троих сыновей. Последний ребенок появился на свет в конце 2020 года. Малыша назвали Александр и сегодня, 28 ноября, ему исполнился один годик. Кристина решила в честь знаменательного дня опубликовать фото малыша и себя, которые до этого не показывала.

На фото Решетник показала новорожденного, а также себя беременную и много других снимков с первых дней Александра.

"Эти фото вы увидите впервые. Появление на свет и знакомство с братьями. Спасибо, что сделал нас счастливыми год назад", - написала Кристина.

Фанаты поставили более шести тысяч лайков и написали комментарии:

"Все сыновья прекрасные", "Это прекрасно. С днем рождения, Саша. Кристина и Гриша, поздравляю вас", "Просто ми-ми-ми-шка", "Любимые мои! С именинником!!! Здоровья и радости!".

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