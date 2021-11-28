В семье ведущего проектов "Холостяк/Холостячка" и "Україна має талант" Григория Решетника 28 ноября важное событие - в этот день год назад родился их с Кристиной третий сын.

Родители устроили маленькому Саше удивительный праздник - в космическом стиле. Жена Решетника поделилась яркими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Сын Григория, в "мини-скафандре", сидел в окружении множества воздушных шариков. На одном из фото виден и праздничный торт, тоже в стиле NASA.

"1️⃣ Year 🎂🎈🧸 Наше маленькое солнечное чудо, наша безграничная любовь, наш серьезный Александр, вкусная булка Сашуня 😄😍. С Днем рожденья!!! Год назад я получила самый лучший подарок на свой День рождения, а мы все получили самый лучший подарок с небес! Просто будь нам здоров и знай, что у тебя есть крутые братья, которые научат всему, есть родители и бабушки/дедушки, которые подарят максимум любви ❤️ Люблю! Мама скоро зацелует 🥰", - эмоционально обратилась Кристина к сыну.

Пользователи присоединились к поздравлениям, оставив много теплых слов в комментариях:

"С именинником Вас, счастливого детства Сашуне❤️❤️❤️"



"Поздравляю, пусть растет здоровым на радость родителям и родным 🙏🌹"

"Поздравляю🎉 маленькое чудо с первым годиком жизни. Искренне желаю счастливой дороги и доброй судьбы, невероятного волшебства и яркого света в жизни, крепенького здоровья и ласковой заботы, весёлых забав и подвижных игр🎉🎂💐🧸🎠"

"Маленький котик быстро растет! С Днем рождения! 😍"

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