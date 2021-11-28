На официальной странице второго сезона популярного шоу "Маска" опубликовали фрагмент выступления зажигательного Шмеля, который заставил танцевать звездных детективов.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице популярного шоу "Маска", которое транслируют на телеканале "Украина", показали часть выступления героя второго сезона Шмеля. Он спел известную песню Потапа и Насти Каменских "В нас на районе" и заставил звездных детективов танцевать. Так, Оля Полякова пустилась в пляс с Дзидзьо, а Каменских танцевала с Винником. Лишь Данилко остался сидеть в кресле, но выступление Шмеля ему также понравилось.

"Вчера мы узнали кто скрывался под маской зажигательного Шмеля! Это стало удивлением для всех 😱 Звездные детективы не могли усидеть на месте! Вот так качнул 😍 ", - написали на странице.

Как оказалось, в костюме Шмеля был актер студии "Квартал 95" Степан Казанин. Это стало неожиданностью как для звездных детективов, так и для поклонников шоу.

Ранее Politeka писала, что Казанин из "Квартал 95" после вылета из шоу "Маска" засветил необычную деталь: "Такое ощущение, когда...".

Напомним, что Данилко с мамой Сердючки оконфузились перед Каменских на шоу "Маска": "Спасибо, Андрей Михайлович!".

A еще Politeka сообщала, что Полякова в открытом наряде едва не засветила лишнее на сцене: "Прикоснуться...".