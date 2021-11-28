Фронтвумен гурту KAZKA Саша Зарицька стала VIP-гостею на шоу "Маска", виступивши в образі Пальчіки (наголос на "і", від слів "пальці" та "Чіка").
Зірковим детективам "Маски" все ж вдалося розгадати 29-річну співачку, в цьому складному образі. Зарицька поділилася своїми враженнями в інтерв'ю ведучій бекстейджу Нателлі Кірс. Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net.
Блогерша поцікавилася в солістки KAZKA, яка нещодавно брала участь в іншому шоу "Танці з зірками", чому вона так мало рухалася на сцені "Маски".
"Ти круто танцюєш, але чомусь сьогодні Пальчіка так мало рухалася!", - зазначила Кирс.
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"У цьому важко рухатися... У першому сезоні всі говорили: "Важко рухатися, нічого не бачиш, жарко...". Я думала: "Ви просто не хочете". Насправді, я стояла і боялася, по-перше, звалитися вниз кудись, по-друге, реально нічого не видно, зізналася Зарицька.
Також співачка пояснила, що через об'ємний костюм її рухи були не помітні, як вона не старалася.
"Я рухалася, але воно не видно! Я вигиналася, але не допомагало!", - поскаржилася Саша.
В цілому Зарицька залишилася задоволена, заінтригувавши фанатів подальшою можливою участю в проекті.
"Прикольний дуже костюм, він падав то вперед, то назад, і взагалі це цікавий досвід. Але сезон протриматися не знаю, змогла б я чи ні. Може, наступного року, якщо буде дуже крутий костюм, я погоджуся, тим більше, у мене виходить робити різні голоси".
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Також Politeka писала, що Зарицька з KAZKA вирішила повернутися на "Танці з зірками", щоб підтримати іншу пару