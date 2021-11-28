Перед грандиозным финалом популярного развлекательного шоу «Танці з зірками» в социальных сетях устроили опрос, пытаясь выяснить, у какой пары больше всего шансов на победу.

Как сообщает Politeka.net, 28 ноября состоится финал шоу, в котором за кубок победителя сразятся Артур Логай и Анна Карелина, Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

«Финальное сражение за кубок победителя уже сегодня в 21:00. Кто из пар станет лучшей в этом сезоне? Узнаем уже совсем скоро!», - отметили авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали голосовать за свою любимую пару. Больше всего отзывов оставили за пару Артура Логая и Анны Карелиной. Молодому актеру удалось заткнуть за пояс популярного хореографа Дмитрия Дикусара, который также будет выступать в финале шоу.

«Оля и Дима, вы лучшие из лучших! За вас наши голоса и сердца!», «Отдайте кубок Артуру и Ане и можете закрывать сезон», «Артур Логай и Анна Карелина – однозначно лучшие», «Только Оля и Дмитрий. Их победа – это показатель честности и любви к танцу», «Мой самый основной критерий - женственность. Потому я за Логая!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Логай перед финалом шоу решился на откровенность: "Я теперь не сомневаюсь...".

Как сообщала Politeka, к Чмерковскому, Кухар и Яме на финале шоу присоединится известная ведущая: "Кто бы мог подумать".

Также Politeka писала, что Чмерковский не сдержал чувств рядом с главным призом: "Наконец-то мы вместе!".