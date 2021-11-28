Відома українськаведуча Леся Нікітюк показала шанувальникам кадри підготовки до фіналу шоу "Танці з зірками", де вона стала запрошеним четвертим суддею.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк показала підготовку до фіналу шоу "Танці з зірками", де вона приєднається до Влада Ями, Катерини Кухар та Максима Чмерковського і стане четвертим запрошеним суддею шоу.

"Народ, ну я сьогодні головна суддя. Хто б міг подумати", - сказала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк, яка ще не переодягнулася в свій образ, показала наряд ексучасниці "Танців з зірками" Олександри Зарицької, яка буде співати на фіналі.

Також зірка засвітила підготовку до фіналу, який покажуть 28 листопала о 21:00 на телеканалі "1+1".

Так, Нікітюк, яка також брала участь у "Танцях з зірками", разом із незмінними суддями сезону буде оцінювати виступи трьох фіналістів: Артура Логая, Ольги Харлан та Костянтина Войтенка.

Рaніше Politeka писала, що Горбунов засвітив свій образ на фінал "Танців з зірками": "Блищить".

Нагадаємо, що Логай перед фіналом "Танців з зірками" зважився на відвертість: "Я тепер не сумніваюся…".

A ще Politeka повідомляла, що Зарицька з "KAZKA" заявила про повернення на "Танці з зірками", з'ясувалася причина: "Буде дуже круто...".