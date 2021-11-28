Телеведущий Юрий Горбунов, ведущий шоу "Танці з зірками", показал образы с женой Катей Осадчей для суперфинала шоу, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным отечественным телеведущим, женатым на коллеге Кате Осадчей. Звезда недавно летал во Францию, пока супруга отправилась в ОАЭ. Но к суперфиналу шоу "Танці з зірками" оба телеведущих успели вернуться в Украину и опубликовали совместное фото в Инстаграм перед вечерним эфиром.

"Сегодня суперфинал "Танців з зірками"! Ждите? Сегодня узнаем имя новой танцевальной легенды!", - написал Юрий.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жду на супер финал", "Артур Логай", "Катя как невеста. Невероятно красивая и нежная", "Мы то ждем, а дети с кем?", "Ждем справедливого голосования, Артур и Анна", "Сейчас Світське смотрим, а там и танцы посмотрим".

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