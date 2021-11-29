28 ноября состоялся суперфинал популярного украинского шоу "Танці з зірками". После 13 недель эфиров наконец определился победитель пятого сезона.

Им стал актер Артур Логай, а помогла ему победить партнерша хореограф Анна Карелина. Второе место досталось Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару, а третье - Косте Войтенко и Роксоляне Маланчук. Об этом говорится в свежих постах на официальной страничке "Танців з зірками" в Инстаграм, передает Politeka.net.

В суперфинале Артур Логай и Анна Карелина станцевали венский вальс, контемп и фристайл. Все три танца Логая с партнершей судьи оценили в максимальные 40 баллов, а зрители отдали за них больше всего голосов.

Логай эмоционально обратился к Карелиной, судьям и фанатам, поддерживавшим его: "Я весь проект верил в наши силы, но сейчас не верю, что это произошло. Я благодарен этому шоу за то, что вся страна узнала, что в Украине есть звезда по имени Анна Карелина. Я пришел сюда, чтобы сказать людям, что возможно все".

Тем не менее многие зрители оказались разочарованы итогами "Танців з зірками".

"Большая часть Украины поддерживала Олю и Диму. Несправедливо. Как и в прошлом году. Позор"

"Не честно!!! Харлан лучше танцевала!"

"Так форсить нужно уметь. Поддержки да, партнёрша да-да-да. Артур молодец, но не танцевал лучше всех! Костя сделал его в этом и уже очень давно. Жаль. Людям нравится пыль в глаза, увы"

"Я не сомневалась! Продвигают своих, актер сериала "Страшко"... Победа должна быть Харлан"

"По намекам было понятно, что он выиграет, но сейчас более видно, что все договорено заранее"

Отметим, Артур Логай, отучившись два года на факультете "международного туризма", понял, что это не его и подался в 2014-м году на песенный проект "Х-Фактор". По окончании программы Артур занял десятое место, но не бросил петь. Более того, он начал сниматься в фильмах и сериалах, в частности, в нашумевшем «Моя улюблена Страшко».

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