Известная украинская ведущая Леся Никитюк показала поклонникам кадры подготовки к финалу шоу "Танці з зірками", где она стала приглашенным четвертым судьей.
Как пишет Politeka.net в своем Instagram известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала подготовку к финалу шоу "Танцы со звездами", где она присоединится к Влада Ямы, Екатерины Кухар и Максима Чмерковского и станет четвертым приглашенным судьей шоу.
"Народ, ну я сегодня главная судья. Кто бы мог подумать", - сказала Леся Никитюк.
Леся Никитюк, которая еще не переоделась в свой образ, показала наряд экс-участницы "Танців з зірками" Александры Зарицкой, которая будет петь на финале.
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Также звезда засветила подготовку к финалу, который покажут 28 ноября в 21:00 на телеканале "1+1".
Так, Никитюк, которая также принимала участие в "Танцях з зірками", вместе с неизменными судьями сезона будет оценивать выступления трех финалистов: Артур Логая, Ольги Харлан и Константина Войтенко.
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