Известный актер Артур Логай обратился к украинцам после победы на "Танцях з зірками" вместе со своей партнершей Анной Карелиной.

Как передает Politeka.net, Артур Логай является известным украинским актером. Недавно стало известно, что он стал участником шоу "Танці з зірками", где успешно выступил уже 11 эфиров. Его напарницей по шоу стала танцовщица Анна Карелина.

Так, на этот раз актер опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, в финал "Танців з зірками" вышли Ольга Харлан с Дмитрием Дикусаром, Артур Логай с Анной Карелиной и Константин Войтенко с Роксоляной Маланчук. Однако, победу на паркете одержал Артур Логай со своей партнершей. После этого он обратился к украинцам с благодарностью.

"Это ваша победа. Наша была, наверное в оценках. А вот это - ваша победа. Каждый человек, который нас поддержал. Мы безумно вам благодарны. Я не знаю, какими словами можно выразить ту благодарность, которую мы испытываем внутри", — высказался актер.

"Всё, что вы сделали вместе с нами за 13 недель это просто одно огромное слово - любовь", — поблагодарил украинцев Артур Логай.

Ранее сообщалось, Логай перед финалом "Танців з зірками" решился на откровенность: "Я теперь не сомневаюсь..."

Также, Логай из "Танців з зірками" сделал трогательный подарок своей партнерше: "Малыш влюблен в нее"

Politeka рассказывала, Логай грохнулся перед руководителями "Танців з зірками", кадры конфуза: "А вот и жирная точка..."