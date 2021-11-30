Екатерина Репяхова, жена певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор, судится с предыдущей "второй половинкой" своего благоверного.

Скандалы в жизни 55-летнего Павлика никак не утихают. Как известно, артист закрутил роман с Репяховой, еще будучи женатым на Ларисе Созаевой. Сейчас певец уже год как снова женился, и 27-летняя Репяхова родила ему летом сына Мишу.

На днях стало известно, что Репяхова решила подать в суд на экс-супругу Павлика Созаеву из-за регулярных оскорблений. Екатерина обвиняет Ларису во вредительстве своей блогерской деятельности.

В "войне" активно участвуют зрители, пользователи Сети, - обе женщины постоянно выносят сор из избы. Так, Репяхова получила новое откровение о своей жизни от одной из пользовательниц. В частности, ей намекнули о якобы "похождениях" Павлика налево.

"В статусе официальной жены вы силу почувствовали и решили себя обелить и Лору добить? А знаете почему? Так как совесть, видимо, еще не совсем потеряли и мучает вас внутри все то, что вы наделали, и с этим жить теперь навсегда. Вот эти оды и арии, которые вам тут пишут ваши подруги по рекламе, это прекрасно, но народ не дураки, народ не обмануть. Все взрослые и адекватные люди у Ларисы сидят и пишут правду разную. И, кстати, вы не представляете, сколько нового вскрыто уже в вашей жизни с вашим супругом, так как женщины пишут разные, которые имели "честь" с ним пересекаться вживую уже при вашей с ним семейной жизни, вот такой расклад, Катя".

Репяхова только посмеялась с этого месседжа: "Много нового вскрыто о нашей семейной жизни😅".

Ранее сообщалось, Репяхова выставила напоказ семейную идиллию после скандала с экс-женой Павлика: "Вот оно настоящее..."

Также, скандал с женами Виктора Павлика вышел на новый уровень, готовится иск в суд: «Ты очень наглая тварь»

Politeka рассказывала, Репяхова рассказала, что ее хотят уничтожить и намекнула, кто за этим стоит