Старшая дочь певицы Оли Поляковой, Маша, несмотря на юный возраст, уже имеет свою армию поклонников. Девушка любит эпатировать публику.

Так, 16-летняя Маша Полякова, которая недавно запела и даже создала свою группу ШВЫ, вызвала переполох новым фото. Дочь артистки опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором предстала с друзьями-парнями, передает Politeka.net.

Маша позировала с товарищами на фоне разрисованной стены. Подростки кривлялись и выглядели весьма непринужденно. Девушка решила подписать кадр нецензурным словом. Это-то и выбесило многих украинцев. Ранее в Сети горячо обсуждали матерные песни Маши.

Пользователи комментируют выходку дочери Поляковой - ей даже посоветовали обратиться к психологу. Правда, нашлись и те, кто встал на защиту Маши.

"😢Жаль....Нет слов..."

"Маша красивая девочка, только рановато ей эпатаж вызывать, это ещё ребёнок, а столько негатива льётся на неё. В защиту скажу, пусть самовыражается, как ей кажется весело и интересно. Все подростки имеют бунтарский дух, со временем она найдёт себя, видно, что творческая девчуля 🙌❤️"

"Жесть... отвратительно"

"Раньше как-то было всё равно, а сейчас явно видно, что нужно обратиться к психологу... Детские травмы никто не отменял. Они, к сожалению, есть практически у всех..."

"🔥 будь счастлива❤️ делай то, что любишь и верь в себя🙌!!!"

"Ветер в голове 😮пройдет 😂"

"Не слушайте ни одно слово в адрес вашей мамы. Только мудрая, умная мать не мешает такой яркой личности"

"Мама вообще не воспитала тебя культурным подростком"

Напомним, что дочь Поляковой насмешила украинцев, показав свои неудачные фото

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой заделалась бьюти-блогером и показала, как избавляется от прыщей

Также Politeka писала, что Маша Полякова пошла по стопам матери, поразив кадрами с концерта своей группы: "Так держать!"