Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская после скандала с Викторией Смеюхой, внезапно заменила Катю Осадчую на "Світському житті".

Певица Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Недавно стало известно, что между ней и Викторией Смеюхой произошел скандал. Виктория Смеюха призналась, что Слава Каминская издевалась над ней и даже в порывах гнева могла её ударить, поэтому она решила поставить точку в этой истории. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз на аккаунте шоу "Світське життя" в Инстаграм опубликовали новые Сториз. На кадрах представили новую репортерку этой недели - Славу Каминскую. Она отправилась на мероприятие ресторанной премии "СІЛЬ", где пообщалась с Евгением Клопотенко и Натальей Денисенко.

"Ты моя Мэрилин Монро или вы моя...", — говорит Евгений Клопотенко Славе Каминской.

"Боже мой, компот из сухофруктов. Что там еще?", — спрашивает репортерка.

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