Участники 11 сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", которое транслируют на телеканале "СТБ", поссорились из-за посуды.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф" на YouTube опубликовали фрагмент видео, где команда синих, желтых, зеленых и красных ссорились между собой из-за посуды.

Как оказалось, у команды синих было две лишних тарелки, а у красных не было ни одной.

О том, что они имеют тарелки команда синих сказала уже по конец конкурса.

"Хорошо, что эта серия выйдет, когда меня уже здесь не будет. Боже, какая я скотина. Получается, что у нас две (тарелки - ред.) и еще есть две свободных", - сказал один из участников команды синих.

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