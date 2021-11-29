Популярная певица Надя Дорофеева, которая является экс-участницей группы "Время и Стекло", поделилась подробностями своего серьезного отравления.

Как передает Politeka.net, об этом 31-летняя певица рассказала в программе «Светская жизнь».

"Мы поехали туда на концерты, я взяла с собой маму. Это было "вау". Она радовалась каждую секундочку, она была смешна, я была очень счастлива до момента, пока у меня не произошло очень сильное отравление. И это было такое сильное отравление впервые в моей жизни. Меня забрала "скорая", – рассказала певица.

Тогда Дорофеева серьезно испугалась за свою жизнь.

"Мне не могли пять раз поставить капельницу, у меня были синие руки от всего этого. Меня измучили, но спасли. Под капельницей я лежала четыре часа, и я думала уже, что я умру", – призналась артистка.

Дорофеева добавила, что это впервые в своей карьере она отменила концерт.

Ранее певица показывала гематомы на руках, которые образовались из-за того, что медики не могли установить ей капельницы.

Также Дорофеева рассказала, что ее очень поддержали друзья и помогли пройти это испытание.

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