Победитель популярного вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим, который недавно познакомился с Дмитрием Монатиком, раскрыл секрет своего стремительного продвижения в шоу-бизнесе.

Как пишет Politeka.net, 16-летний Муаяд Абдельрахим, переехавший в Одессу из Сирии, в октябре этого года стал победителем популярного шоу "Співають всі" на телеканале "Украина" и уже начал активно развивать свою карьеру.

На своей странице в Instagram 16-летний победитель шоу рассказывает о своих достижениях. Так, парень уже успел записать на студии сольную песню, премьера которой запланирована на 6 декабря 2021 года.

Кроме этого, Муаяд делится фотографиями со звездами украинского шоу-бизнеса. Так, недавно парень познакомился с известным певцом Дмитрием Монатиком.

"Первое знакомство с крутым Дмитрием Монатиком ✌️〽️", - написал Муаяд.

В комментариях поклонники не только сделали певцам комплименты, но и поинтересовались, как Муаяду так быстро удается продвигаться в украинский шоу-биз.

"А как так быстро ты начал продвигаться в украинский шоу-бизнес?", - спросили в сети.

"Со мной работает классная команда 🔝", - ответил победитель "Співають всі".

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