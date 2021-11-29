Певица Мишель Андраде, которая стала ведущей последнего сезона "Орел и Решка", рассказала, будет ли продолжать сниматься в проекте в будущем году.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является успешной отечественной певицей, которой занят продюсерский центр Потапа и Ирины Горовой. Недавно артистка выпустила мини-альбом, а после него сингл "Без сна". Также артистку позвали сниматься в проекте "Орел и Решка". На новых сторис "Музвара" в Инстаграм Мишель призналась, будет ли сниматься в новом сезоне трэвел-шоу.

"Да, можно сказать, что точно буду. Скоро улетаю. Скоро мы снимаем новый сезон. Так что я в предвкушении", - призналась Мишель Андраде.

"Эксклюзив. Мишель Андраде подтвердила участие в новом сезоне шоу "Орел и Решка", - написала Мишель.

Стоит отметить, что за время съемок первого сезона Мишель успела заразиться китайским вирусом. Также Андраде сломала руку, но продолжила работу в проекте.

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