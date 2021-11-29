Известный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) вместе со своей группой MOZGI впечатлил танцами с эффектной блондинкой-двойником Насти Ивлеевой.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Потапа появилось видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. Его группа в полном составе станцевала флешмоб с красивой актрисой в костюме стюардессы. В конце ролика девушка сильно увлеклась танцами и показала настоящий мастер-класс.
«Bang!», - подписал видео Потап.
В комментариях поклонники пришли в восторг от танца, отметив, что девушка очень сильно похожа на российскую телеведущую Настю Ивлееву. Но не всем понравился танец звезд.
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«Я подумала это Ивлеева», «Кто Юлю Тимошенко пригласил танцевать?», «У вас девушку коротнуло малость)», «Все красавцы, но девчоночка зажгла огонёк! Спасибо за настроение ребята», «Девушка как Бузова и Ивлеева в одном человеке», «Выступление огонь», «Люди деградируют с каждым годом я вижу», «Ивлеева на минималках + рядом с ней Соседов и внутри Элджей», - пишут люди.
Напомним, что Потап заставил Каменских танцевать под его новый хит: "Началось!".
А еще Politeka писала, что Потап с Позитивом засветились на «Танцях з зірками»: «Та за что?».
Также Politeka сообщала, что Потап нарвался на критику из-за видео с известным ресторатором: "Каждый раз одно и то же".