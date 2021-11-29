Известный продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап) вместе со своей группой MOZGI впечатлил танцами с эффектной блондинкой-двойником Насти Ивлеевой.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Потапа появилось видео, снятое для молодежной сети Тик Ток. Его группа в полном составе станцевала флешмоб с красивой актрисой в костюме стюардессы. В конце ролика девушка сильно увлеклась танцами и показала настоящий мастер-класс.

«Bang!», - подписал видео Потап.

В комментариях поклонники пришли в восторг от танца, отметив, что девушка очень сильно похожа на российскую телеведущую Настю Ивлееву. Но не всем понравился танец звезд.

«Я подумала это Ивлеева», «Кто Юлю Тимошенко пригласил танцевать?», «У вас девушку коротнуло малость)», «Все красавцы, но девчоночка зажгла огонёк! Спасибо за настроение ребята», «Девушка как Бузова и Ивлеева в одном человеке», «Выступление огонь», «Люди деградируют с каждым годом я вижу», «Ивлеева на минималках + рядом с ней Соседов и внутри Элджей», - пишут люди.

Напомним, что Потап заставил Каменских танцевать под его новый хит: "Началось!".

А еще Politeka писала, что Потап с Позитивом засветились на «Танцях з зірками»: «Та за что?».

Также Politeka сообщала, что Потап нарвался на критику из-за видео с известным ресторатором: "Каждый раз одно и то же".