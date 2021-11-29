Один из участников "Маски" решил проигнорировать правила проекта, разослив звездных детективов проекта Олю Полякову и Дзидзьо.

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" - это адаптированный западный проект под украинского зрителя. В нем выступают под масками известные звезды, которые поют песни. Звездные детективы Оля Полякова, Дзидзьо, Олег Винник, Андрей Данилко и Настя Каменских угадывают участников вместе с украинцами. В новой публикации в Инстаграм стало известно, что кто-то нарушил правила проекта.

"Режим ожидания седьмого выпуска самого загадочного шоу страны включен

Какая суперзвезда проигнорирует правила гипершоу МАСКА?", - написано было под видео.

На видео детективы были в невероятных образах. Как оказалось, один из участников нарушил правила шоу и не вышел на сцену, что разозлило Полякову и Дзидзьо.

"Путь вылетает со свистом", - сказал Дзидзьо в видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Супер", "Жирафа такая классная. Жду ее выступления", "Скандал, думаю", "Очень жду".

Напомним, Полякова с Каменских пустились в пляс во время выступления Шмеля на шоу "Маска"

Также Politeka писала, что Андрей Данилко отличился на шоу "Маска", заставив Полякову забыть о приличиях

А еще Politeka сообщала, что Олег Винник, отменивший концерты из-за болезни, подержался за ножку Поляковой



