Известный юморист и актер "Квартал 95" Юрий Ткач застал своих коллег Елену Кравец и Евгения Кошевого в одной постели.

Как передает Politeka.net, Юрий Ткач является известным украинским комиком и шоуменом. Он прославился благодаря своему участию в команде КВН "Днепр", где он успешно выступал с не менее известным Игорем Ласточкиным. Как известно, сейчас Юрий Ткач является актером известного шоу "Вечерний квартал", где также участвуют Елена Кравец и Евгений Кошевой.

Так, на этот раз на странице Елены Кравец появились новые Сториз. На кадрах Юрий Ткач застал актрису вместе с Евгением Кошевым в одном постели. Это произошло на репетиции выступления юмористического шоу "Квартал 95".

"Репетиция в полном разгаре. Я не репетирую, сижу и ничего не делаю. Вот, потому что не хочу", — сделал откровенное признание Юрий Ткач.

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