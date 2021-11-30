Известный хореограф из "Танців з зірками" Макс Леонов, который в восьмом сезоне проекта был партнером певицы Евгении Власовой всколыхнул рассказом, о том, что произошло в его жизни.

Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в Инстаграм, не оставив равнодушной и звезду «Квартал 95» Елену Кравец, которая танцевала в шоу с ним ранее.

«Очень трудно описать словами те эмоции, которые были внутри меня. Долго не мог собраться с мыслями и поделиться с вами. Буквально этим летом я начал давать мастер-классы деткам, которые находятся по разным причинам в детском доме. Так же мне удалось познакомиться с семьями, в которых есть особые детки. Они все уникальны», - написал хореограф.

Макс Леонов отметил, что очень, что смог показать детям закулисье проекта.

«Хочу сказать всего лишь одно. Каждый из нас может сделать счастливым другого человека, даже если нам кажется, что это ничего не стоит. Для кого-то это может стать приятной эмоцией, запоминающейся на всю жизнь. Делитесь добром, ведь оно в нас безгранично», - отметил он.

Трогательный рассказа на оставил равнодушной и звезду «Квартала 95» Елену Кравец.

«Мой самый крутой и добрый в мире партнёр», - написала она в комментарии.

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