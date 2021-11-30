Известный хореограф из "Танців з зірками" Макс Леонов, который в восьмом сезоне проекта был партнером певицы Евгении Власовой всколыхнул рассказом, о том, что произошло в его жизни.
Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в Инстаграм, не оставив равнодушной и звезду «Квартал 95» Елену Кравец, которая танцевала в шоу с ним ранее.
«Очень трудно описать словами те эмоции, которые были внутри меня. Долго не мог собраться с мыслями и поделиться с вами. Буквально этим летом я начал давать мастер-классы деткам, которые находятся по разным причинам в детском доме. Так же мне удалось познакомиться с семьями, в которых есть особые детки. Они все уникальны», - написал хореограф.
Макс Леонов отметил, что очень, что смог показать детям закулисье проекта.
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«Хочу сказать всего лишь одно. Каждый из нас может сделать счастливым другого человека, даже если нам кажется, что это ничего не стоит. Для кого-то это может стать приятной эмоцией, запоминающейся на всю жизнь. Делитесь добром, ведь оно в нас безгранично», - отметил он.
Трогательный рассказа на оставил равнодушной и звезду «Квартала 95» Елену Кравец.
«Мой самый крутой и добрый в мире партнёр», - написала она в комментарии.
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