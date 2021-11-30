Известный певец и 16-летний победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим подготовил сюрприз для украинцев.

Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Муаяд Абдельрахим прикрывает солнечные лучи руками и позирует на камеру. Под фото он решил рассказать о сюрпризе, который подготовил для своих поклонников.

"ТЕПЕРЬ УЖЕ ТОЧНО!



6.12 премьера моей песни Лунапарк! Без переносов



Надеюсь, вам понравится, - рассказал Муаяд Абдельрахим.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Бог в помощь", "Наконец-то дождались! уверена она будет офигенная", "Конечно понравится, жду с нетерпением", "Очень сильно жду", "Прекрасно", "Ждём с нетерпением! Чувствую будет шикарно!".

Ранее сообщалось, победитель "Співають всі" Муаяд словами Джареда Лето надоумил украинцев, как жить: "Делай сегодня то..."

Также, юный победитель "Співають всі" восхитил своим видом на улицах Киева: "Нереально красивый"

Politeka рассказывала, победитель "Співають всі" Муаяд огорчил своих поклонников печальным известием: что произошло



