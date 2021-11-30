Известный певец и 16-летний победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим подготовил сюрприз для украинцев.
Как передает Politeka.net, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.
Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Муаяд Абдельрахим прикрывает солнечные лучи руками и позирует на камеру. Под фото он решил рассказать о сюрпризе, который подготовил для своих поклонников.
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Надеюсь, вам понравится, - рассказал Муаяд Абдельрахим.
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Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Бог в помощь", "Наконец-то дождались! уверена она будет офигенная", "Конечно понравится, жду с нетерпением", "Очень сильно жду", "Прекрасно", "Ждём с нетерпением! Чувствую будет шикарно!".
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