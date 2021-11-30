Евгений Кошевой, Александр Пикалов и другие звезды "Квартал 95" похвастались своими домашними любимцами - на фото никто не скрывал счастливых лиц.
Кроме работы, звезд "Квартал 95" также объединяет любовь к животным, пишет Politeka.net. В семьях артистов есть четырехлапые, которые радуют не только детей, но и взрослых.
На официальной Инстаграм-странице компании опубликовали фото артистов с семьями и домашними питомцами. На кадрах, кроме любимцев, можно увидеть Александра Пикалова с сыном, Юрия Ткача с дочкой и женой, Евгения Кошевого и Степана Казанина (настоящее имя – Сергей) тоже с семьями.
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Все, у кого есть маленькие любимцы, знают, что жизнь без них была бы не полной и не такой яркой. Так что, поблагодарите сегодня их, купите что-нибудь вкусненькое и почешите за ухом 💛", - подписали фото авторы поста.
За два часа публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"🔥🔥🔥Я вас всех люблю 😍", "Ну с праздничком 😂😂😂", "🔥🔥🔥Степан даже собаку перекрасил под цвет волос себя и сына😂😂👏 Супер фото. Молодцы ребята ❤️", "Поддерживаю! Семья без пушистого питомца - неполная 😀", - написали пользователи сети.
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