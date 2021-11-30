Популярный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі", сделал откровенное признание после того, как в громком скандале получил поддержку от жены - Кристины Горняк.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Владимир Остапчук держит за руки свою жену - Кристину Горняк, а она его обнимает в тот же момент. Под этим фото он решил поблагодарить жену за поддержку и также своих поклонников.

"Вместе мы можем все

Кристина Горняк, твоя поддержка и любовь - критерий очень сильного и доброго человека.

Благодарю



P.S. Моя "армия добра" - я вижу все ваши слова и поддержку, спасибо", — высказался Владимир Остапчук.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Как хорошо, когда есть рядом любимый человек. В это время и крылья вырастают", "Любви Вам им деток талантливых, как Вы!".

Также, жена Владимира Остапчука - Кристина прокомментировала публикацию: "Потому что я знаю, что у тебя внутри и как оно на самом деле!".

Напомним, в день памяти о жертвах Голодомора Владимир Остапчук вел вечеринку во Львове, и показал, как проводит её. На мероприятии собралось множество блогеров. Украинцы посчитали это неподобающим.

Ранее сообщалось, Остапчук обратился к украинцам после скандала из-за вечеринки в День памяти жертв голодоморов: "Я не могу..."

Также, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук влип в позорный скандал, жена не смолчала: "Ну давайте будем честными..."

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