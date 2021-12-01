Известная ведущая шоу про путешествия "Орел и решка" и певица Мишель Андраде похвасталась видом, показав своё лицо вблизи.
Как передает Politeka.net, Мишель Андраде является известной украинской певицей. Девушка получила популярность благодаря своему участию в разных вокальных проектах, и вскоре стала подопечной украинского продюсера Потапа. Также, она является ведущей популярной программы "Орел и решка".
Так, на этот раз ведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Мишель Андраде решилась показать себя без яркого макияжа вблизи с необычного ракурса.
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Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Красавица", "Классные кольца", "Красотуля", "Какая вы красивая, обожаю ваше прекрасное личико", "Шедевр", "Как луна в августовскую ночь", "Милая и очаровательная Мишель Андраде с тоненьким певучим и шикарным голосом".
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