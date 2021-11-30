Известный актер Артур Логай рассказал об ощущениях после победу на шоу "Танці з зірками", а также ответил на вопросы своих подписчиков.

Актер Артур Логай завоевал победу вместе со своей партнершей Анной Карелиной, передает Politeka.net.

В новом видео Инстаграм победители поделились впечатлениями, а также ответили на вопросы подписчиков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

В частности, актер внезапно признался, что особо не чувствует радости.

"Если честно, настроение так себе. По идее, должно быть радостно, типа: "Эй! Мы победили!", а как-то так странно. Вчерашний день вообще весь в тумане: как нас объявили, мы порадовались-порадовались, а потом... Все в тумане... Непонятно... Знаете, больше никуда не надо, туфли не надо класть в рюкзак...", - рассказал Логай.

Артист признался, что немного чувствует пустоту.

"По-моему, Оля сказала: "Проект — это маленькая жизнь" - и это точно, жизнь резко так - раз! В какой-то момент закончилась", - поделился Артур Логай.

Также актер признался, что хотел бы станцевать еще с Анной Карелиной, и, возможно, они снимут видео, что послужит подарком фанатам на новый год.

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