Известный актер Артур Логай рассказал об ощущениях после победу на шоу "Танці з зірками", а также ответил на вопросы своих подписчиков.
Актер Артур Логай завоевал победу вместе со своей партнершей Анной Карелиной, передает Politeka.net.
В новом видео Инстаграм победители поделились впечатлениями, а также ответили на вопросы подписчиков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
В частности, актер внезапно признался, что особо не чувствует радости.
"Если честно, настроение так себе. По идее, должно быть радостно, типа: "Эй! Мы победили!", а как-то так странно. Вчерашний день вообще весь в тумане: как нас объявили, мы порадовались-порадовались, а потом... Все в тумане... Непонятно... Знаете, больше никуда не надо, туфли не надо класть в рюкзак...", - рассказал Логай.
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Артист признался, что немного чувствует пустоту.
"По-моему, Оля сказала: "Проект — это маленькая жизнь" - и это точно, жизнь резко так - раз! В какой-то момент закончилась", - поделился Артур Логай.
Также актер признался, что хотел бы станцевать еще с Анной Карелиной, и, возможно, они снимут видео, что послужит подарком фанатам на новый год.
Ранее сообщалось, Артур Логай не смог сдержать эмоций после победы в "Танцях з зірками"
Также, судья высказала, что думает о победе Логая и Карелиной в «Танцях з зірками»
Politeka рассказывала, Логай перед финалом шоу заткнул за пояс Дмитрия Дикусара