Известная модель Александра Яремчук, которая стала "Мисс Украина 2021", поделилась удивительными фото в роскошной короне победительницы.

Как сообщает Politeka.net, украинская модель Александра Яремчук, которая в этом году получила титул "Мисс Украина", поделилась на своей странице в Instagram очаровательными кадрами в удивительном образе.

На новых снимках Александра позирует в образе "Мисс Украины", на ней роскошное вечернее платье темного оттенка с пикантным вырезом, которое подчеркнуло идеальную фигуру. Дополняет наряд лента через плечо с надписью: "Мисс Украина", а голову украшает драгоценная корона победительницы. Волосы красотки распущены, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Яремчук ничего не написала, зато поклонники тут же принялись комментировать публикацию модели. "Красотка", "Очень красивая", "Ты великолепна", "Ничего себе, никогда в жизни я не думал, что увижу самую красивую девушку в мире. Но я увидел эту красоту в тебе. Я очень благодарен Богу за предоставленную мне возможность", "Красотка!", "Достойна", "Ты супер", "Редко какой титул был настолько заслуженным!", - пишут в комментариях.

Напомним, "Мисс Украина 2021" Яремчук уехала из страны и засветила развлечения до конкурса: "Гламурная, как кинозвезда".

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