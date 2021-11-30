Украинский актер Константин Войтенко обратился с честным признанием к танцовщице Роксоляне Маланчук, с которой занял третье место на «Танцях з зірками».

Как пишет Politeka.net, артист поделился искренним постом на своей странице в Инстаграм.

В прошедшее воскресенье состоялся финал шоу «Танці з зірками», по итогам которого первое место заняла пара Артур Логай и Анна Карелина. В свою очередь, Войтенко и Маланчук оказались в турнирной таблице третьими.

В новом посте актер признался, что после первой же встречи понял, что партнерша стала его «джек-потом» на этом проекте.

«Когда я в первый раз с тобой станцевал на кастинге, я сразу понял насколько ты мощная и насколько мне повезёт если я стану с тобой в пару. Ты точно лучшая на этом паркете потому что ты действующая спортсменка! Ты чемпионка!», - отметил Войтенко.

Он также признался, что сильно переживал из-за того, что танцовщица может оказаться в паре не с ним.

«Я тебе честно скажу, я переживал что тебя поставят к кому то другому…Для меня ты идеальная танцовщица. Прости, что со мной ты не могла танцевать на 100 % своей мощности. Просто знайте, если бы Роксоляна танцевала на полную – меня бы просто снесло этим ураганом», - отметил актер.

Войтенко поблагодарил свою партнершу за веру в него, которая была для него настоящей мотивацией, а также за усилия, которые Маланчук потратила на его обучение танцам.

«Спасибо тебе за этот путь! За это невероятное приключение! Ты в моём сердце навсегда!», - подытожил артист.

Напомним, Артур Логай не смог сдержать эмоций после победы в "Танцях з зірками".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк вогнала в краску финалиста "Танців з зірками" Войтенко.

Также Politeka писала, что Логай перед финалом шоу заткнул за пояс Дмитрия Дикусара.