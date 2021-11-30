Жена ведущего «Холостяка», «Холостячки» и других известных украинских шоу Григория Решетника впечатлила женственным образом в розовом на необычном фоне.
Как пишет Politeka.net, Кристина Решетник поделилась новым ярким фото на своей странице в Инстаграм.
Сейчас красотка находится на отдыхе на острове Аруба, где, в отличие от ноябрьской Украины, ярко светит солнце, а пляжи продолжают манить отдыхающих. Однако, это не единственное, что радует сейчас Кристину.
Так, Решетник похвасталась тем, что ее страничка в Инстаграм набрала уже 250 тысяч подписчиков.
«Спасибо вам за вашу любовь, мои самые лучшие и самые преданные», - эмоционально написала жена Решетника.
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Она также порадовала подписчиков ярким фото с отдыха. На снимке Кристина позировала в женственном розовом платье со свободными рукавами и глубоким декольте. На заднем фоне можно было заметить грациозных розовых фламинго, которые идеально сочетались с образом красотки.
Стоит отметить, что фото Кристины впечатлило ее супруга.
«Вау», - написал Решетник под снимком.
Подписчики Кристины также отреагировали.
«Красота неземная и Вы, Кристинка, и эти прекрасные фламинго», «Вау, фото на 1 000 000», «Красотка», «Очень красивая и женственная», - пишут люди.
Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник засветил роскошное авто и неожиданно разоткровенничался.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостячки" Решетник с младенцем на руках поставил украинцев в тупик.
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