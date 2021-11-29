Ведущий шоу "Холостяк", "Холостячка" и нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник поделился со зрителями интересными подробностями.

Как пишет Politeka.net, ведущий реалити-шоу "Холостяк" и "Холостячка", а также нового сезона "Україна має талант" Григорий Решетник обратился к своим фолловерам на странице в Инстаграм.

Григорий Решетник начал записывать сторис, выходя из роскошного черного автомобиля, который также попал в кадр. Похоже, что телеведущий ездит на Jaguar.

«Доброе утро, Украина. Вчера вернулся со съемок одного проекта, а сегодня снимаем то, что вы так долго ждете, будет вау», - заинтриговал ведущий.

Похоже, Григорий Решетник как раз приехал на съемки.

Отметим, уже в эту пятницу, 3 декабря, зрители увидят финал рамонтического реалити-шоу "Холостячка", и узнают, кого выберет певица Злата Огневич.

Ранее Politeka писала, что жена ведущего "Холостячки" Решетника показала, как младший сын выглядел сразу после родов: "Просто ми-ми-ми-шка".

Напомним, что ведущий "Холостячки" Решетник подготовил подарок для украинок: "Решил сделать...".

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