Известный певец и 16-летний победитель вокального шоу "Співають всі" Муаяд Абдельрахим рассказал о своих небольших преключениях из-за подготовки к будущему ЗНО, которое пройдет весной.

Как известно, 16-летний Муаяд Абдельрахим ранее переехал из Сирии в Одессу, а в октябре этого года стал победителем популярного шоу "Співають всі" на телеканале "Украина". Сейчас молодой исполнитель успевает заниматься продвижением своей карьеры и подготовкой к поступлению.

Об этом сам Муаяд рассказав на своей странице в Инстаграм, сообщив о непростом периоде:

«Ребята летаю туда-сюда: из Одессы в Киев из Киева в Одессу. И так снова, а сейчас иду на дополнительные занятия по английскому. Я уже опоздал на пять минут, меня, надеюсь, не убьют за это. Ну все, тут и дождь пошел.

Подготовка к ЗНО очень страшная штука, но я надеюсь, что все получится. Сейчас еще В Киеве бываю чаще, чем в Одессе».

Напомним, Муяад Абдельрахим является известным артистом. Он прославился благодаря тому, что в 16 лет он стал победителем шоу "Співають всі", показав вокальный талант.

Ранее раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Муаяд Абдельрахим прикрывает солнечные лучи руками и позирует на камеру. Под фото он решил рассказать о сюрпризе, который подготовил для своих поклонников.

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