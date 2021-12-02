Солист популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который развелся с женой, поделился мыслями с поклонниками в своем Instagram.
Как пишет Politeka.net, 41-летний украинский музыкант, вокалист и лидер популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился мыслями с поклонниками в своем Instagram.
Так, Хлывнюк опубликовал фото у сторис в своем Instagram, которое сделал в зеркале. Хлывнюк позировал на фото без футболки в полумраке.
"Вместо лиц
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Вместо мыслей
Тела
Мы как бабочки махаоны
В поисках хотя бы какого-то
света", - загадочно написал лидер "Бумбокс".
Напомним, что в этом году Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой. За 11 лет брака у пары родилось двое детей – 11-летний Иван и 8-летняя Александра. По данным СМИ, инициатором развода была именно Анна.
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