Певец развелся после 11 лет брака

Солист популярной украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который развелся с женой, поделился мыслями с поклонниками в своем Instagram.

Как пишет Politeka.net, 41-летний украинский музыкант, вокалист и лидер популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился мыслями с поклонниками в своем Instagram.

Так, Хлывнюк опубликовал фото у сторис в своем Instagram, которое сделал в зеркале. Хлывнюк позировал на фото без футболки в полумраке.

"Вместо лиц

Телефоны

Вместо мыслей

Тела

Мы как бабочки махаоны

В поисках хотя бы какого-то

света", - загадочно написал лидер "Бумбокс".

Напомним, что в этом году Андрей Хлывнюк развелся с женой Анной Копыловой. За 11 лет брака у пары родилось двое детей – 11-летний Иван и 8-летняя Александра. По данным СМИ, инициатором развода была именно Анна.

Ранее Politeka писала, что всплыли новые факты о съемках клипа "Бумбокс", в котором появилась бывшая Хлывнюка: "Не удалось избежать...".

Напомним, что Андрей Хлывнюк, разводящийся с женой, умилил редкими кадрами с дочерью: "класс!".

A еще Politeka сообщала, что лидер "Бумбокс" Хлывнюк признался, почему снял в клипе девушку, с которой крутил роман: "Я и сейчас...".