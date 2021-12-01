Позитива, Надю Дорофееву и Владимира Дантеса высмеяли в новом номера на шоу «Лига смеха», показав, как известные артисты могут выглядеть через несколько лет.

Как пишет Politeka.net, на YouTube-канале проекта появилось выступление команды «Моя провинция» в финале 8-го сезона «Лиги Смеха». В нем артисты решили показать, как «житуха потаскала» украинских знаменитостей.

В номере сыграл сам Алексей Завгородний (Позитив), который исполнил роль самого себя в 2025 году.

Артист появился на сцене в потрепанном наряде и кепке, явно собираясь выступать в качестве уличного музыканта с гитарой. В этот момент на сцене появляется «Надя Дорофеева», которая за годы явно набрала в весе.

На вопрос Позитива о том, что с ней случилось, «Надя» отвечает:

«Ла-ла-ла-ла я тройню родила».

Затем к ним присоединяется «Дантес» с длинными волосами, который разговаривает как стендап-комик. При этом «Дорофеева» обсуждает своих детей и покупки на рынке.

«Да как вас жизнь потягала?», - не выдерживает Позитив.

«Да как-как Дантес возомнил себя крутым стендапером и вбухал все бабки туда», - ответила ему «Надя».

Также в ходе номера выяснилось, что их продюсер Потап теперь объявляет станции в киевском метро.

Сценка закончилась тем, что Позитив уговорил «Дорофееву» снова выступать дуэтом, однако на этот раз его решили назвать «Время еще есть».

Украинцы бурно отреагировали на выступление.

«Про волосы Дантеса просто истерика», «Двери закрываются и мытая голова – мило», «В 100 РАЗ ШУТКИ про Дорофееву, Потапа, Дантеса. Больше ж ни кого в мире нету», «Почаще приглашайте Позитива, он всегда зажигает зал», - пишут люди.

Напомним, звезда "Лиги смеха" наглядно показал, что у него с Поляковой после поцелуя в губы.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес в новом амплуа заговорил о кризисе среднего возраста.

Также Politeka писала, что в "Лиге смеха" предупредили украинцев о циничном обмане, и это не шутка.