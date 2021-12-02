Украинская певица, дизайнер, экс-солистка группы "Время и Стекло" и тренер нового сезона проекта "Голос страны" Надя Дорофеева похвасталась шарфом от Gucci.

В нем артистка пришла премьеру фильма "Дом Gucci" в Киеве. Как пишет Politeka.net, о покупке певица рассказала в программе "Светская жизнь", ведущей которой в этот раз была Джамала. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз).

По словам Нади Дорофеевой, у нее есть три вещи от Gucci: шарф очки и кроссовки.

"Шарф стоит €300. И я так стояла перед ним, думала: "Господи, 300, ну блин!" Но у меня появилось новое правило – лучше меньше, но ценнее", – рассказала певица.

Отметим, стоимость шарфа артистки равна девяти минимальным пенсиям (в Украине с 1 декабря 2021 года минимальная пенсионная выплаты выросла и составила 2600 грн ).

Надя Дорофеева добавила, что считает себя экономной.

"Я экономная. Я не покупала себе драгоценные вещи. Меня жаба давила. Но два года назад я начала потихоньку делать эти покупки не из-за понтов, а потому, что для меня это был знак того, что я много поработала", – резюмировала 31-летняя певица.

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