Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно рассказала о желании выпустить свою игру, также впечатлила фанатов еще одной приятной новостью.

Больше года назад Надя Дорофеева после группы "Время и Стекло" занялась сольной карьерой и теперь активно выступает, участвует в разных проектах и заявляет о себе всеми возможными способами. В этот раз звезда заинтересовала заявлением в Инстаграм.

Как недавно стало известно в суперфинале шоу "Танці з зірками", который посетили многие звезды и поздравили победителей, Надя Дорофеева окажется одним из новых тренеров 12-го сезона проекта "Голос країни".

Компанию на шоу ей составит Потап, Полякова, и после пятилетнего перерыва вернется в красное кресло фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Причем звезда успела покорить не только этой новостью на танцевальном шоу. Артистка выбрала довольно оригинальный наряд с вырезом на берде и подчеркнула достоинства.

Также мы писали, что звезда решила попробовать себя в новом деле. В Инстаграм Дорофеева рассказала подробности.

"Меня очень интересует тема NFT, и мне хочется быть в числе первых, кто в нее погрузится и заинтересует вас. Делюсь важной новостью – я создаю NFT-игру!

Мой IDOLL – первый персонаж, с моими узнаваемым чертами и стилем, но это не моя копия, не просто фановая кукла, это объект искусства, который может существовать самостоятельно", - написала Надя.

Напомним, Дорофеева неожиданно "сменила" профессию, удивив украинцев подробностями: "Какая крутая и смелая Надя!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес в новом амплуа заговорил о кризисе среднего возраста: "Я начал понимать…"

Также Politeka писала, что Дорофеева похвасталась своим триумфом в сети, но отстала от Дзидзьо с Пономаревым: неожиданный топ