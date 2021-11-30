Известный телеведущий Юрий Горбунов, который ведет проект "Танці з зірками", намекнул, что ждет от своей жены Кати Осадчей еще одного ребенка.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз Катя Осадчая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Юрий Горбунов со своей женой засветились на финале шоу "Танці з зірками". Телеведущая заговорила о том, что они давно с супругом не работали вместе в прямом эфире, и в последний раз это было, когда Катя Осадчая была беременна в третий раз.

"Как-то даже странно, отвык немного. Может повторить?", — пошутил Юрий Горбунов.

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