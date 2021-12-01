Артист Андрей Хлывнюк, лидер группы "Бумбокс", который решил развестись со своей супругой, показал подросшего сына.
Как пишет Politeka.net, Хлывнюк стал очень популярным отечественным артистом, выступая в группе "Бумбокс". В этом году стало известно, что Андрей разводится с супругой Анной Копыловой спустя 11 лет брака. У пары за время отношений появился сын Иван и дочь Александра. На новом фото в Инстаграм Андрей решил показать, как выглядит малыш, которому исполнилось сегодня 11 лет.
На фото Иван был без одежды. Фото было сделано по грудь и можно увидеть только лицо и плечи мальчишки. Получилось очень необычно и кинематографично, ведь снимок был сделан в черно-белых цветах.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Краше бати", "Как кинематографично. Немножко больше, чем фото", "С именинником! Крепкого здоровья!", "Поздравления Вам. и счастливой судьбы желаю на всю жизнь".
Напомним, всплыли новые факты о съемках клипа "Бумбокс", в котором появилась бывшая Хлывнюка
А еще Politeka писала, что лидер Бумбокс Хлывнюк показал стильное фото и обратился к поклонникам
Также Politeka сообщала, что лидер «Бумбокс» Хлывнюк всколыхнул обращением после выхода клипа, в котором снялась его девушка