Маша Ефросинина поговорила с телеведущей Еленой Фроляк в рамках своей программы "Экзамен", которая выходит на платформе Ютуб.

Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина является популярной отечественной телеведущей. Звезда сейчас работает тренером в "Лиге Смеха", а также ведет программу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, а еще выпускает "Экзамен" на своем Ютуб-канале.

В новом выпуске к Маше пришла телеведущая Елена Фроляк. Звезда решила рассказать, что делала со своим лицом.

"Ну подтяжек еще точно не делала. Кардинальных вмешательств я еще не делала. Гиалуронка, почему нет? Но кардинальных еще не делала. Ботокс я еще не колола", - сказала звезда.

Также Елена рассказала, что сейчас ее подталкивает к косметическим процедурам мама, которой сейчас за 70. Но Фроляк призналась, что не думает, что время пришло, поэтому обходится только минимальными вмешательствами.

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