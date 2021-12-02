Первый день зимы встретил в чистоте

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук после громкого скандала с вечеринкой в День памяти жертв голодоморов показал, как встречает первый день зимы со своей любимой машиной.

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новыми Сториз на своей странице в Инстаграм.

1 декабря в Киеве, как и во многих других городах Украины, выпал снег. По случаю этого события Остапчук решил показать, как выглядит его белоснежная машина, которой теперь предстоит ездить по улицам с тающим снегом и грязью.

«Первый день зимы и выпал первый снег…А у меня чистая машина, и я так не хочу ехать снова в грязь!», - пожаловался шоумен.

Он отметил, что чистота автомобиля объясняется тем, что он пользуется сервисом, который натирает машины до блеска прямо на паркинге.

«Я в душе не так тщательно моюсь», - пошутил Остапчук.

Он показал свою роскошную белую иномарку со всех сторон.

Отметим, что в начале недели шоумен попал в громкий скандал. В прошедшую субботу Остапчук был ведущим на веселой вечеринке блогеров, которые развлекались в День памяти жертв голодоморов. Многих украинцев особенно разозлили слова Остапчука о «голодной тусовке».

Напомним, жена Остапчука, вляпавшегося в громкий скандал, обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук сделал откровенное признание после громкого скандала.

Также Politeka писала, что жена Остапчука призналась, какой урок вынесла после скандала с вечеринкой.