Известная телеведущая и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала весеннее фото и заинтриговала планами на зиму.

Как сообщает Politeka.net, известная телезвезда, кулинар и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская часто радует поклонников яркими публикациями на своей страничке в Instagram. Так, в этот раз красотка удивила новым фото и заинтриговала грандиозными планами.

Как видно, в первый день зимы Ольга решила выделится и опубликовала в своем микроблоге теплое весеннее фото. На снимке она запечатлена на прогулке в парке в солнечный день. Перед камерой красотка позирует в укороченных серых джинсах и стильном голубом свитере, под которым видно белую блузку, а на ее ногах модные светлые кроссы. Волосы телезвезды небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Мартыновская написала: "Лайк, если устали читать посты о первом дне зимы. Хотя имею грандиозные планы и уже совсем скоро с вами поделюсь". Поклонники тут же принялись обсуждать снимок, отмечая, что теперь ждут от Оли новостей.

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