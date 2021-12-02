Известный исполнитель Макс Барских поделился необычным видео с хореографической репетиции, в котором поразил своей пластичностью.

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель Макс Барских, который покорил миллионы фанаток своими хитами и харизмой, часто делится в Instagram яркими публикациями о своей жизни и творчестве. Так, в этот раз звездный красавчик выложил в сети интересное видео их репетиции хореографии, на котором поразил пластикой и гибкостью.

В ролике Макс запечатлен в танцевальном зале с палкой в руке, которая служит ему то ли микрофоном, то ли шестом. Перед камерой артист появился в темных спортивных брюках и белоснежной майке, которую в процессе еще и снимает, демонстрируя рельефное тело. Надо сказать, что танец исполнителя действительно впечатляет, а двигается он просто потрясающе.

В подписи к публикации Барских поблагодарил фанатов за отзывы на его англоязычную песню и признался, что не успевает всем ответить: "Честно скажу, не могу все их прочесть, просто не хватает времени, но сердцу горячо". Также артист рассказал о видео, на котором танцует: "На видео запечатлено наше знакомство и первое занятие с хореографом-постановщиком @nastasi_990. Настя пристально рассматривала меня для того, чтобы предать идеальную форму моим странностям".

Напомним, Макс Барских признался о неожиданных трудностях на съемках: "Норовили уронить меня на пол".

Как сообщала Politeka, Макс Барских сбросил рубашку и устроил феерию вместе с двумя танцорами: "Провокационно, ты что творишь?".

Также Politeka писала, что Макс Барских забрался на стол и поразил движениями, появилось видео: "Трудяга".