Дочь Оли Поляковой 16-летняя Маша, которая недавно выступила со своей панк-рок группой, показала себя в купальнике, восхитив формами.

Как пишет Politeka.net, Маша Полякова является популярной блогеркой и дочерью суперблондинки и певицы Оли Поляковой. 16-летняя дочь тоже стала певицей и является солисткой новой панк-рок группы, которая только начала давать концерты. Не забывает Маша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Оля была в купальнике, позируя у океана. Звезда стояла, хвастаясь безупречным видом.

"Я нашла для себя идеальный купальник. Я очень мучаюсь от того что сгораю и именно по этому хочу вас посоветовать идеальный купальник , он работает как 50 cpf крем и защищает вашу нежную кожу , так же у них очень крутой дизайн и он очень круто садится по фигуре", - написала Маша.

Фанаты поставили более двух тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотка", "сейчас бы говорить про принятие себя, и в то же время фотошопить фотки)".

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