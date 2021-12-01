Известная певица, телеведущая и актриса Надежда Мейхер, которая прославилась благодаря группе "ВИА Гра", впечатлила внешностью на новых кадрах.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у артистки появился портрет, на котором она показала свою естественную красоту, очаровав поклонников. Надежда Мейхер покорила своими роскошными волосами и лучезарной улыбкой. Выглядела она как голливудская актриса.

В комментариях певице оставили массу приятных слов.

«Очень красивая Надежда», «Надежда, что за оттенок краски для волос и бренд, подскажите, пожалуйста. Цвет нереальный!», «Надежда, вы здесь похожа на Джулию Робертс», «Надежда как всегда неподражаема, лучше всех», - пишут пользователи сети.

Как известно, кроме сольной карьеры артистка активно развивается в разных творческих направлениях. Звезда является основательницей собственного бренда одежды. Также она снимается в кино и участвует в разных телепроектах.

Стоит отметить, что у Мейхер трое детей, она счастлива в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым.

Напомним, что Надежда Мейхер без мейкапа в приспущенном платье впечатлила талантом: кадры.

Как сообщала Politeka, Мейхер впечатлила внешностью в 16 лет на фоне сверстниц: "Далекий 1998-й".

Также Politeka писала, что Мейхер дала жизненный совет украинцам: "Промолчать, чтобы...".